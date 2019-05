Donna sgozzata in casa: fermato il marito, era in fuga con i figli di 2 e 4 anni

Ultimo aggiornamento: 10:14

Stava fuggendo in auto con i figli di 2 e 4 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo, su disposizione della Procura di, Abdelkrim Foukahi, il marocchino di 41 anni rintracciato ieri nel tardo pomeriggio in un autogrill sull'A4, in Veneto.È accusato di aver ucciso la moglie, Damia El Essali, trovata sgozzata ieri mattina nella sua casa di Borgonovo (Piacenza). Irreperibile per diverse ore insieme con i figli è stato individuato grazie alla targa dell'auto, segnalata dai varchi autostradali. È in carcere a Venezia.