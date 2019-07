Pescato pesce siluro di circa un quintale, l'impresa di Michele

Lunedì 22 Luglio 2019, 14:03

UnQueste sono le dimensioni del pescato di Michele Trevisi, residente a Tombelle di Vigonovo, che ha fatto abboccare un enorme pesce siluro dopo giorni di paziente attesa. La, praticato principalmente con la canna da pesca e che spesso richiede giorni e notti di appostamenti in tenda.I pesci siluro possono superare i 2 metri di lunghezza e i 140 chili di peso, ovviamente i più appassionati mirano a prendere gli esemplari più grossi e così è stato per Michele. Questo tipo di pesca in Italia è praticato da Vigonovo, in provincia di Venezia, a Codevigo, in provincia di Padova, dove la presenza di questo tipo di pesce è massiccia. Far in modo che questi mostri abbocchino non è semplice e ancor meno lo è tirarli fuori dall'acqua, viste le loro dimensioni.Michele è riuscito nell'impresa, anche se per riuscire a portarlo a riva ha avuto bisogno dell'aiuto di un suo amico, presente alla pesca. Il grosso esemplare è stato poi affidato ad altri amici, che lo hanno cucinato per una grossa compagnia, festeggiando l'impresa del pescatore Veneto.