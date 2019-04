In pellegrinaggio da Milano a Roma con una croce di 40 chili in spalla: «Voglio espiare i miei peccati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cammina. Gennaro ha decido di fare unsui generis, per poter espiare i peccati della sua vita risoluta, come lui stesso l'ha definita. Un uomo imponente, tatuato, originario di Milano che ha scelto di fare un percorso spirituale, e non solo.Portando a spalla una croce di 40 chili, Gennaro, nel corso di due mesi, percorrerà la strada da Milano a Roma. «Sono un Barabba», dice a ilpiacenza.it il pellegrino sui generis così come la sua croce. La croce che porta sulle spalle, infatti, presenta due corde ai lati e una scritta incisa che recita "Area 51 per sempre", il cui significato ha garantito che verrà svelato soltanto una volta che sarà arrivato nella Capitale.Chi lo incontra in strada non può non notarlo e qualche giorno fa nel corso del cammino si è imbattuto a a Calendasco, dove nel mentre si stava svolgendo l'annuale cerimonia del Gruppo Alpini, dove ha fatto foto con i passanti.