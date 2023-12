Pauroso incendio al mobilificio, nube di fumo visibile a decine di chilometri di distanza. Collassati 10mila metri quadri di tetto: tre intossicati

di Marco Corazza

All'improvviso le fiamme poi una densa nube di fumo nero che si alza verso l'alto visibile a decine di chilometri di distanza. Pauroso incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 16 dicembre verso le 14:30, in un mobilificio, il Fiver di Azzano Decimo. L'allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno notato la densa nube che si stava sprigionando. Le chiamate arrivate al Nue, il numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, hanno fatto scattare l'emergenza. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti dai vari distaccamenti e dal comando provinciale di Pordenone. A bruciare un mobilificio in via Comugne di Sopra all'angolo con via Ponte Luma, nella zona industriale di Azzano. La densa nube di fumo che si è alzata in cielo ha allarmato migliaia di persone che l'hanno notata infatti a decine di chilometri di distanza.

TRE INTOSSICATI

Sul luogo dell'incendio sono intervenute due ambulanze. Tre persone sono state trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza per una leggera intossicazione.

IL SINDACO DI AZZANO

Il sindaco di Azzano Decimo Massimo Piccini lancia la raccomandazione: «La popolazione, specie quella che si trova nelle vicinanza del mobilificio Fiver, tenga le finestre chiuse.

I SOCCORSI

Sul posto il sindaco Massimo Piccini: assieme alla polizia locale e alla protezione civile è stato creato un cordone di sicurezza per fare affluire i mezzo di soccorso. In attesa dell'arrivo dei tecnici dell'Arpa per le analisi ambientali, è stato chiesto ai residenti di restare in casa tenendo chiuse porte e finestre.

Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento che stanno impegnando più di 50 vigili del fuoco giunti con 5 autopompe, 5 autobotti, un’autobotte kilolitrica, 3 autoscale ed altri mezzi appoggio. L’incendio ha coinvolto l’intero capannone e sono collassati circa 10.000 metri quadrati di tetto. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.

