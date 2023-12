Si rompono le acque mentre è bloccata in auto nel traffico: neo mamma salvata da due "angeli custodi"

di Redazione web

Una storia a lieto fine, con un sapore quasi natalizio. È quella di una giovane donna incinta che, durante un viaggio, si è trovata in difficoltà ed ha rischiato di partorire al freddo e al gelo. Non in una grotta, ma nell'auto con la quale stava raggiungendo l'ospedale, che era rimasta intrappolata nel traffico. E gli angeli accorsi in suo soccorso, non hanno ali ma la divisa della Polizia Stradale. È accaduto nella mattinata di ieri e la giovane donna, residente ad Occhiobello (Rovigo), si stava dirigendo verso l’ospedale Sant’Anna di Cona, a Ferrara, per il parto del suo primo figlio al termine della gravidanza. Le si erano già rotte le acque e, per questo, il tempo per raggiungere l'ospedale era davvero poco.

Incinta e bloccata nel traffico

Ma, proprio durante il viaggio, è rimasta intrappolata nel traffico poco dopo la barriera autostradale del casello di Ferrara Sud dell’A13, a causa delle code che si erano formate dopo un incidente che era avvenuto poco prima.

Salvata dagli agenti della Polstrada

Con grande prontezza di spirito e vista l’urgenza, i poliziotti non hanno avuto dubbi e sono saliti in auto per scortare a sirene spiegate la partoriente fino all’Ospedale Sant’Anna di Cona, aprendosi con difficoltà un varco nel traffico bloccato. Un aiuto decisivo, che ha permesso alla vicenda di concludersi nel migliore dei modi: la giovane donna è infatti arrivata in tempo al pronto soccorso, dove poco dopo ha dato alla luce un bel maschietto: Giorgio. Che come “padrini” d'eccezione ha avuto due poliziotti. A loro, il ringraziamento carico di gioia e riconoscenza della neomamma e del neopapà, che hanno condiviso con loro l'emozione di quel meraviglioso momento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 14:49

