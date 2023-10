Paralizzata dopo l'operazione per un'ernia discale, Chiara muore a 37 anni: aperta un'inchiesta dopo la denuncia della famiglia

di Redazione web

Dopo sette anni dall'operazione, eseguita in una clinica di Faenza, per un'ernia discale, che l'aveva lasciata paralizzata, Chiara Andreotti, 37 anni anni, è morta per quell'intervento che le aveva cambiato la vita. Prima il danno, poi la beffa. La donna si è spenta nella giornata di ieri. La comunità di Torre del Lago, Lucca, è in lutto, così come San Lazzaro di Bologna dove si era trasferita dalla Versilia. Si era trasferita lì per vivere con il fidanzato che aveva aperto un negozio di abbigliamento. Una tragedia che era iniziata già nel 2009.

Circa 14 anni fa la donna aveva avuto un incidente stradale lieve, riportando 10 giorni di prognosi per un trauma distorsivo del rachide lombare.

Lo choc

La donna però era uscita paralizzata dalla sala operatoria. Sul caso, riporta la Stampa, è stata aperta un'inchiesta dalla magistratura dopo la denuncia della famiglia della donna mentre a luglio scorso la donna, tornata poi a vivere a Torre del lago, accudita dalla madre e dalla zia, aveva avuto un primo riconoscimento della responsabilità medica. Negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate. I funerali si terranno domani a Torre del Lago.

