Papa Francesco come sta: ammalato, ha l'influenza. Cancellati tutti gli impegni

di Redazione web

Papa Francesco è influenzato, per questo motivo sono state annullate le udienze del Pontefice previste per oggi. Lo ha fatto sapere la sala stampa vaticana in una nota in cui si legge: «A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi».

Le udienze annullate

In agenda stamani era prevista l’udienza del Papa con i diaconi della diocesi di Roma. Bergoglio questa settimana ha avuto gli Esercizi spirituali in Vaticano che si sono conclusi ieri pomeriggio. Una settimana di ritiro nel corso della quale gli impegni del Pontefice, inclusa l’udienza generale del mercoledì, erano stati sospesi. Ora la leggera influenza ha consigliato di sospendere gli impegni di oggi.

A quanto fa sapere la Sala stampa del Vaticano, per il momento rimane “confermato” l’Angelus guidato dal Papa domani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 10:08

