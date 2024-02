Agricoltori in Vaticano con la mucca Ercolina: «Regaliamo un trattore a Papa Francesco»

di Redazione web

La protesta dei trattori arriva in piazza San Pietro: «Il Vaticano e il Papa devono dare voce ai nostri problemi. Siamo qui in modo simbolico, abbiamo portato un trattore, sta anche arrivando la mucca Ercolina che è stata a Sanremo», dice all'ANSA Pietro Megna, uno dei portavoce di Agricoltori Italiani che oggi hanno portato la protesta in Vaticano. Al Papa è stata inviata anche una lettera.

«Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del papa, con il benestare di entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina2!», scrive Riscatto agricolo che, in un messaggio in chat, invita tutti a ritrovarsi «senza bandiere ne trattori» in piazza San Pietro. «Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita», sottolineano gli agricoltori.

«Le doniamo un trattore»

«Con immensa gratitudine la ringraziamo Santo Padre per averci accolti e invochiamo il suo sostegno e la sua benedizione.

La delegazione del Maf (Movimenti agricoli federati) è giunta nei pressi di piazza San Pietro con un mezzo agricolo. Gli agricoltori hanno donato al Papa anche la farina, «simbolo del nostro lavoro, del pane e del Pane di Cristo», l'immagine di un Cristo rinvenuta in un campo mentre un agricoltore arava e una campana, utilizzata dagli agricoltori per richiamare gli animali ma anche «simbolo del pellegrinaggio», spiegano gli agricoltori in Vaticano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 12:20

