Paolo Stasi ucciso sotto casa a 19 anni, rivelazione della madre: svolta nelle indagini

Il movente dell'omicidio di Paolo Stasi sarebbe il possesso di droga. Secondo gli inquirenti, al centro dell'inchiesta sulla tragica morte del 19enne ucciso lo scorso 9 novembre con due colpi di pistola davanti all'uscio di casa a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ci sarebbe il possesso della sostanza stupefacente, in particolare hashish.

Svolta nelle indagini

La conferma è arrivata dall’ordinanza del tribunale del riesame di Brindisi che ha confermato il sequestro della pistola a gas e del denaro trovati nell’abitazione del 18enne che si trova indagato a piede libero. Determinante sarebbe stata la testimonianza della madre di Paolo Stasi. La donna, ascoltata dai carabinieri, avrebbe ammesso che in casa sua, nei giorni precedenti al delitto, vi era custodita della droga confezionata. Una confessione che potrebbero comportare per lei delle conseguenze penali, ma che la donna ha deciso di rivelare comunque agli inquirenti per fornire un contributo che potessero dare una svolta decisiva alle indagini sull'assassinio del figlio.

Dalla confessione della donna, infatti, l’Inchiesta si sta concentrando di fatto proprio sull’ipotesi di uno sgarro negli ambienti dello spaccio come movente dietro l’omicidio. Se la giovane vittima fosse coinvolta direttamente o se sia stata tirata in ballo da qualcuno che lui voleva difendere, resta tutto da accertare. Per gli investigatori, i 9mila euro trovati in casa del 18enne indagato, sarebbero frutto proprio del provento del traffico di droga di cui emergerebbero prove anche dai messaggi scambiati da Paolo Stasi con la madre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 13:00

