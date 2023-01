Omicidio Samarate, Nicolò il figlio sopravvissuto: «A mio padre chiederei perché lo ha fatto»

di Redazione Web

Lo scorso maggio Alessandro Maja ha ucciso all'alba la moglie Stefania Pivetta 56 anni, la figlia Giulia di 16 anni, e ha ridotto in fin di vita il figlio Nicolò, il figlio sopravvissuto alla strage. E adesso a parlare è proprio l'unico superstite della tragedia familiare di Samarate, in provincia di Varese.

«Perché lo ha fatto?»

«Mio padre nell'ultimo periodo aveva molte preoccupazioni in ambito lavorativo, ma non si pensava si potesse arrivare a qualcosa del genere». Lo racconta ai microfoni della Tgr Lombardia Nicolò, il 23enne di Samarate, sopravvissuto alla furia omicida del padre, che in vista dell'imminente inizio del processo a carico del genitore, annuncia di volersi costituire parte civile. Finito in coma dopo l'aggressione, Nicolò è uscito dall'ospedale quattro mesi fa. Momenti difficili, che ha affrontato, racconta, «con la forza che mia mamma e mia sorella mi davano e che so che mi danno ancora e con il sostegno dei miei parenti». In questi mesi il padre ha provato a mettersi in contatto con lui: «Mi ha scritto qualche lettera, però non gli ho mai risposto», dice Nicolò, che dall'uomo vorrebbe solo sapere «perché sia arrivato a fare una cosa del genere, cosa aveva la nostra vita che non andava bene per lui?».

