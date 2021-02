Palermo, cantante neomelodica di 32 anni uccisa in casa: interrogato il marito

La cantante neomelodica, Piera Napoli, 32 anni, è stata trovata morta in casa, in via Vanvitelli, a Palermo. Il corpo, dalle primissime informazioni, sembra sia stato trovato in un lago di sangue nel bagno. Sul posto i carabinieri. Il marito, che ora si trova in caserma, è Salvatore Baglione. La coppia ha tre figli.

I carabinieri hanno sequestrato un grosso coltello da cucina che sarebbe stato trovato in casa. Forse l'arma del delitto. Sul corpo di Piera Napoli, 32 anni, madre di tre figli, sono state trovate ferite di arma da taglio. Alcune ore fa il marito Salvatore Baglione di 37 anni, che si trova in caserma ha pubblicato un post del profilo «Dna criminale»: sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c'è scritto «Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato». La vittima sul proprio profilo Fb 15 ore fa aveva messo il post: «Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13».

