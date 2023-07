Caldo record a Palermo, oggi 47 gradi. Incendi in tre quartieri, scatta l'allerta: i residenti lasciano le loro case

Bruciano Capo Gallo, Bellolampo, Monreale, e Palermo vede un nuovo record per quanto riguarda la temperatura: oggi 47 gradi registrati alle 15.42 dall’Osservatorio Astronomico della città siciliana. Oggi nel Palermitano, così come nelle province di Enna e Trapani, la Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta rossa per il rischio incendi.

Intanto tre squadre dei vigili del fuoco, gli uomini della forestale e canadair sono a lavoro per spegnere un incendio divampato ieri nella zona di Monreale, a Palermo. Le temperature elevate e il vento continuano ad alimentare le fiamme che interessano anche alcune zone impervie e difficilmente raggiungibili via terra. Durante la notte alcuni residenti hanno scelto di lasciare le loro case per paura che potessero essere raggiunte dal fuoco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 18:28

