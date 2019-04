Funerali Gabriel, palloncini bianchi e migliaia di persone per l'ultimo saluto al bimbo ucciso. I genitori sono in carcere

di Emilio Orlando

Gabriel Feroleto, è giallo: crolla l'alibi del padre

Gabriel morto a due anni soffocato dalla mamma. I vicini: «I servizi sociali dovevano toglierle il figlio»

I

Voleva denunciare un giro di droga che stava mietendo vittime

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un funerale senza omelia. Una bara bianca al centro dell'altare nella chiesa diin provincia diper dare l'ultimo saluto aassassinato dalla madre, forse con la complicità del padre. Una cerimonia a cui ha partecipato una folla commossa di compaesani, ma non solo. C'era un migliaio di persone. In prima fila la nonna e lo zio con il sindaco e le autorità del comune. Tutti con la fascia tricolore. Ad accompagnare il feretro, i vigili del fuoco di Frosinone che Gabriel amava, tanto da guadagnarsì il soprannome diGabriel Feroleto (foto in basso)Una celebrazione durata mezz'ora officiata dal, che alle parole del« Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi darò riposo», non ha aggiunto nulla. ( nella foto in basso)., che hanno portato fiori e palloncini bianchi che facevano da cornice al sagrato della chiesa sulla piazza di. «In un comune civile - urla una donna -sarebbe ancora vivo. Le autorità e le istituzioni sarebbero intervenute prima che questo orrore si consumasse. Tutti sapevano i disagi di quella famiglia disgraziata e non hanno fatto nulla. I politici sono capaci solo a mettersi in prima fila dopo che le tragedie sono successe»., la madre del bambino assassinato che ha confessato di averlo strangolato dopo aver fatto credere per ore che era stato investito da un'auto pirata, aveva chiesto attraverso il suo avvocato di poter partecipare al funerale del figlio, ma per motivi di opportunità e di ordine pubblico i magistrati non le hanno dato il permesso. Anche, il padre dinato durante una relazione clandestina conè attualmente detenuto nelcon l'accusa di concorso in omicidio. (nella foto in basso).A fine cerimonia funebre,in chiesa ha letto un discorso di commiato e di scuse per aver sottovalutato e non ascoltato una richiesta d'aiuto silenziosa. Parole che hanno sostituito l'omelia.per chiarire l'esatta dinamica dell'omicidio. Dai primi riscontri investigativi su quella che in un primo momento era considerata la scena del crimine, sembra che invece il delitto sia maturato altrove. Le grida di:«», che una vicina aveva sentito poco prima farebbero propendere sempre per l'ipotesi che il figlicidio sia avvenuto nella casa. ( L' arresto di).Nei prossimi giorni saranno resi noti i risultati dell'autopsia sul corpo diin cui verrà spiegato come è stato assassinato e in che modo, forse da entrambi i genitori. Il padre è stato inchiodato alle sue responsabilità omicidiarie grazie ad un'intercettazione ambientale registrata nella caserma deidove chiedeva adla compagna con cui ha un altro figlio - di confermare l'alibi che poco prima aveva fornito agli inquirenti relativamente all'ora presunta del delitto. La donna però davanti ai detective delha confutato il falso alibi di