Finisce col fuoristrada in una scarpata. Muore elettrauto 43enne, un ferito grave

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente mortale nel tardo pomeriggio a Offida, in contrada San Lazzaro nel tratto fra Offida e Castorano nelle Marche. Un elettrauto di 43 anni, Sergio Capretti di Offida, a bordo di un fuori strada è finito in una scarpata nella zona dei calanchi. Sul posto per il recupero del mezzo ci sono i vigili del fuoco di Ascoli mentre i carabinieri di Offida stanno cercando di capire la dinamica dell'incidente stradale. La persona che era a fianco a lui invece è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni dove è stata ricoverata. Capretti lascia la moglie e due figlie piccole.