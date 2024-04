Nutella compie 60 anni. Dal primo barattolo in Piemonte alla conquista del Giappone, la merenda che ha addolcito tutto il mondo

di Redazione Web

Buon compleanno Nutella! Il 20 aprile la crema spalmabile della Ferrero più amata al mondo compie 60 anni. In quel giorno, nel lontano 1964, usciva il primo barattolo di Nutella dallo stabilimento Ferrero di Alba (Piemonte). L'idea, però, risale agli anni '20 del secolo scorso, quando la famiglia Ferrero inizia a pensare a una merenda a basso prezzo da mangiare con il pane. E doveva contenere il cioccolato, ovviamente, così da dare forza - e anche un po' di gioia - a tutti gli operai che andavano in fabbrica a lavorare.

Le origini

Inizialmente il prodotto non si chiamava Nutella. La crema al cioccolato era alle nocciole per portare avanti la tradizione della gianduia in Piemonte e per la notevole disponibilità della materia prima. Si chiamava Giandujot (o Pasta gianduja) e costava quasi cinque volte meno del cioccolato tradizionale. Si vendeva a peso e si tagliava a fette per imbottire i panini. Ma per Pietro Ferrero, quella, non era ancora la ricetta giusta.

Così nel 1951 è diventata Supercrema, una conserva vegetale venduta in barattoli. Il successo ottenuto ha spinto, nel 1963 Michele Ferrero, figlio di Pietro, a commercializzare il prodotto in tutta Europa. Per l'occasione, ha deciso di apportare un'ulteriore rivoluzione, cambiando etichetta e nome.

Alla conquista del mondo

Da allora sono stati sessant'anni di successi. La Nutella ha iniziato a comparire nei film, come Bianca di Nanni Moretti, in saggi e libri di ricette. Ma anche nelle canzoni, come quelle dei Negrita e Giorgio Gaber che canta «se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella è ancora di sinistra».

Oggi, a sessant'anni dalla nascita, la produzione ha raggiunto le 500mila tonnellate all'anno, e la vendita è in 170 Paesi del mondo. Negli Stati Uniti, ad esempio, ci sono due Nutella Café ufficialmente riconosciuti da Ferrero: il primo è stato aperto nel 2017 a Chicago, mentre il secondo si trova a New York. Entrambi sono arredati a tema e propongono tante ricette a base di Nutella. Ma la crema italiana è riuscita anche ad arrivare in Giappone, dove nel 2018 in un centro commerciale di Osaka è stata installata, per tre giorni, una sorta di slot machine a tema Nutella. Coloro che giocavano ottenevano combinazioni casuali tra la crema alle nocciole e diversi tipi di pane, che poi venivano ritirati e mangiati. Il primo gioco in cui, per la prima volta, la vittoria era assicurata (e anche molto golosa).

