Nutella come fondotinta, il video su TikTok è virale: «Ecco l'effetto sulla pelle»

di Alessia Di Fiore

Chi bazzica sulla piattaforma TikTok da un po' di tempo, sa bene che ormai difficilmente ci si stupisce per qualcosa, il social è particolarmente noto per la sua illimitata creatività e per la voglia di sperimentare e talvolta esagerare.

Tra i trend del momento, gli utenti cercano di mettersi alla prova sperimentando nuove tecniche di make up o skin care. Ed è proprio il caso di Mawa Souare, meglio conosciuta come Queenafro 224, che come protagonista del suo test ha utilizzato la Nutella.

La Nutella come fondotinta, il video su TikTok è virale

Mawa ha infatti presentato al pubblico un modo inusuale di mettere il fondotinta: usare la Nutella. La tiktoker ha utilizzato una tipica spugnetta da trucco per poi immergerla nella nutella e picchiettarla sul proprio viso: il video ha immediatamente raggiunto una notevole popolarità sulla piattaforma, ma se qualcuno si stesse chiedendo se l'esperiemento è riuscito beh...

La reazione del pubblico

Gli utenti hanno immediatamente commentato il video incitando Mawa a sperimentare altri make up a base di cibo, ad esempio usare il Nesquik come cipria fissante o la phildelphia come base trucco.

Un'ottima soluzione per chi vuole spendere poco per truccarsi, basterà andare in cucina e spalmarsi qualcosa sul viso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA