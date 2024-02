Bibite troppo care nel minibar dell'hotel, la cliente le sostituisce con quelle acquistate al market e il giorno dopo arriva il conto di 175 euro

Il minibar all'interno degli hotel non è di certo famoso per la sua convenienza e chi non ha soldi da buttare se ne tiene alla larga il più possibile, cedendo soltanto nel caso di un'emergenza. Per tutti gli altri, la prassi è quella di acquistare le bibite, che serviranno soprattutto durante la notte, prima di rientrare in stanza... e stare il più possibile lontani da quell'elettrodomestico così piccolo e così pericoloso.

Una ragazza, però, ha imparato la lezione sulla propria pelle e lo ha fatto proprio nel tentativo di ingannare il sistema: non ha bevuto ciò che era contenuto nel minifrigo, ma ha rimosso tutto per sostituirlo con delle bottigliette di acqua acquistate in un negozio esterno. Il giorno dopo, è arrivato il conto a sorpresa.