Cadavere carbonizzato ritrovato in un campo: si indaga per omicidio

Ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo nelle campagne di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. A fare la macabra scoperta è una ragazza minorenne che abita in zona e ha visto il corpo durante una passeggiata nelle campagne pisane, domenica 25 luglio.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine che hanno circoscritto l'area e dato il via alle indagini per poter identificare il corpo, operazione molto difficile visto che il 96% dei tessuti è stato carbonizzato. Da una prima analisi, si tratta di un uomo di 45 anni, capelli ricci, forse di colore.

Intanto, la procura di Pisa indaga per omicidio. Attorno al corpo sarebbero stati trovati più punti d'innesco del fuoco, almeno tre: l'omicida avrebbe appiccato più volte il fuoco per assicurarsi che il corpo fosse totalmente distrutto. Si attende l'autopsia per ricostruire la tragedia ancora poco chiara.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 12:56

