Noemi, il sicario su Fb sceglie la foto del buon padre di famiglia: con la giovane moglie e i tre figlioletti

di Matilde Andolfo

Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il presunto killer dell'agguato in piazza Nazionale a Napoli fermato poche ore fa a Siena, in cui è rimasta ferita accidentalmente Noemi, 4 anni. Armando per la foto del suo profilo Facebook sceglie di mettere quella con tutta la sua famiglia: due bambine e il maschietto di pochi mesi in braccio alla giovane moglie.. Sotto la foto una marea commenti e trenta condivisioni. Dal "ti amo" della compagna, ai cuoricini dei parenti. Lui Armando commenta così: "big family". Il fisico corpulento ricoperto da tatuaggi secondo la moda in voga in alcuni ambienti. Giovanissimi e già con tre figli da crescere e da mantenere. Lei appare innamoratissima del suo Armando. Spesso appaiono nelle foto baciandosi. E lei dice: "sei la mia vita". È lo stesso copione, il codice di comportamento che vige nelle aree degradate e popolari di Napoli . Dove diventare mamma a 16 anni è la normalità