La figlia è in macchina con due giovani: papà geloso la fa scendere e li schiaffeggia, loro gli sparano alle gambe

di Redazione Web

Vede la figlia nell'auto di due giovani e si infuria. Li ferma, la fa scendere, poi scatena la rabbia contro i due. Inoltre, il papà geloso non contento "ruba" la macchina e li lascia a piedi. La sera li avrebbe incontrati per restituire l'auto ed è stato raggiunto due colpi di pistola alle gambe.

È questa secondo i carabinieri la ricostruzione dell'agguato nei confronti di un 40enne che a Grammichele (Catania) intorno alle 22 del 24 settembre dello scorso anno in piazza Carlo Maria Carafa è stato raggiunto alle gambe da due colpi di pistola. Per puro caso la sparatoria non ha coinvolto anche alcuni cittadini e una bambina di pochi anni.

Arrestati i due giovani

Nell'ambito delle indagini sul ferimento ora i militari dell'Arma hanno arrestato due giovani di Caltagirone, rispettivamente di 26 e 23 anni, ed hanno notificato un obbligo di dimora a carico di un 24enne. Il 23enne è stato rintracciato ed arrestato a Weinheim, in Germania ed è statoposto ai domiciliari. Il 26enne - accusato di essere l'autore del ferimento - è stato arrestato nel porto di Palermo dopo essere sbarcato da un traghetto proveniente da Genova ed è stato rinchiuso in carcere.

I militari hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip in relazione ai reati di lesioni personali aggravate in concorso mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

La vittima, anche lui gravitante nel contesto criminale del paese, era stato nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Caltagirone ed aveva detto che era stato ferito da ignoti in una zona alla periferia del paese a causa di una relazione sentimentale con una donna.

I Carabinieri sono però riusciti a ricostruire l'accaduto dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA