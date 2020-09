No Mask, negazionisti in corteo senza mascherina a Roma: «Libertà» Diretta

Tra un paio di settimane molti di loro vivranno sulla propria pelle la chiara smentita di tutte le stronzate declamate oggi in piazza. Non so cosa darei per vedere le loro stupide facce di fronte all'esito scritto: POSITIVO.#Covidioti — lagigetti (@lagigetti) September 5, 2020

Ad aprile ci chiamavano Eroi, oggi sono in piazza a manifestare. La coerenza degli idioiti.#NoMask #negazionisti #Covidioti — Nadia Valente (@NadiaValente2) September 5, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Settembre 2020, 17:29

