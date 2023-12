Neonata di 10 giorni muore a Corato: inutile la corsa in ospedale. La Procura apre un'inchiesta

Una neonata di 10 giorni è morta ieri sera a Corato , in provincia di Bari. A quanto si apprende la piccola, accompagnata dalla madre e altri parenti, sarebbe giunta nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I già morta e sono state inutili le manovre rianimatorie di medici e infermieri. Una delle ipotesi è che la neonata sia morta a causa di un rigurgito. Quando è stato comunicato ai familiari la morte, ci sono stati momenti di tensione tra il padre e la madre, oltre che di grande disperazione.

La procura ha disposto l'autopsia della piccola

La Procura di Trani ha disposto il sequestro della salma e nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia per chiarire le ragioni del decesso. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato nella notte i familiari della neonata originaria di Terlizzi (Bari). Non è escluso che la piccola possa essere morta per cause naturali. Sul suo corpo, secondo quanto emerge, non sono stati riscontrati segni di violenza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 15:14

