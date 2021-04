Nella Verona di Romeo e Giulietta il Tar blocca il progetto del Comune sul famoso balcone

A Verona, nella città di Romeo e Giulietta, il Tar del Veneto ha bloccato il progetto del Comune sul cortile su cui si affaccia il famoso balcone. Come ricorda il Telegraph, il tribunale ha accolto il ricorso contro i tornelli per regolare l'afflusso di visitatori. Il Comune aveva annunciato i lavori a marzo, ma i comproprietari del palazzo e dei negozi vicini si sono opposti. Per il Tar non esiste una servitù di uso pubblico sulla piazzetta, e il progetto dei tornelli danneggerebbe i diritti degli proprietari.

Dopo Montecchi e Capuleti la città scelta da William Shakespeare per uno dei suoi drammi più celebri è dunque teatro di una nuova "lotta" intestina. Il cortile della Casa di Giulietta è uno dei pochissimi luoghi monumentali in Italia a ingresso gratuito. Mettere dei tornelli impone il pagamento del ticket e problemi a chi si trova nel cortile. Il Tribunale amministrativo regionale ha rinviato però al giugno 2022 l'udienza sul merito del ricorso.

