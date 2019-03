Una donna di 76 anni è stata ritrovata morta nel letto di casa legata ed imbavagliata. Il ritrovamento è avvenuto al terzo piano di uno stabile di via Santa Lucia ai Filippini 176, alla periferia orientale di Napoli. Accertamenti dei carabinieri sono in corso.



+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++ Ultimo aggiornamento: 13:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA