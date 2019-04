Dopo 57 anni di guida prende la prima multa: eccesso di velocità per 1,5 km/h

Con una lettera con tanto di documentazione recapitata in redazione a Il Gazzettino, un automobilista rivela un episodio paradossale. "Caro Gazzettino, ho la patente e guido veicoli da "soli" 57 anni e in questi giorni ho preso la mia prima multa, il 7 marzo scorso (pochi giorni prima del suo 75.mo compleanno, ndr) alle 10.21. E' per un eccesso di velocità con la mia Volvo: la velocità consentita era di 70 km/h e quella rilevata di ben... 76. Tenuto conto della riduzione del 5% di legge, l'eccesso di velocità che mi contestano è risultato di 1,5 km all'ra, 1500 metri in una potenziale ora di guida. Ci sono due soli modi di applicare leggi e regolamenti: con il buon senso e con i paraocchi....

Giudicate voi!".