Va in azienda per lavorare, morto schiacciato dal carrello elevatore

Un imprenditore agricolo di 60 anni è. L'incidente è accaduto in località Pieve San Lorenzo nel comune di Minucciano ( Lucca ), dove la vittima possedeva un'impresa di ortofrutta e prodotti tipici della Garfagnana. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne stava lavorando nella zona di via della Stazione quando, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, il carrello elevatore lo avrebbe schiacciato.Sul posto la centrale del 118 ha inviato anche l'elicottero Pegaso ma i soccorsi sono stati inutili perché l'uomo era già senza vita. Per liberare il corpo dal carrello elevatore è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.