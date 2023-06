Vanno in ospedale a fargli visita dopo l'operazione e lo trovano morto: familiari sotto choc. La Procura apre un'inchiesta

di Redazione web

I familiari sono andati all'ospedale di Avezzano a fargli visita dopo l'operazione e lo hanno trovato senza vita: sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta dalla locale Procura della Repubblica per accertare le cause del decesso di Riccardo D'Aurelio, 64enne di Sulmona, in provinca dell'Aquila.

L'uomo si trovava ricoverato nella struttura ospedaliera dopo un intervento chirurgico subito nei giorni scorsi.

Aperto un fascicolo sulla morte sospetta

Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo sulla morte sospetta e oggi stesso potrebbe decidere per l'autopsia. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.

Nelle prossime ore si procederà, come atto dovuto, ad acquisire le cartelle cliniche del 64enne per ricostruire l'intera filiera della degenza al fine di accertare eventuali profili di responsabilità o imperizia da parte dei sanitari.

