Davide, stroncato da un malore a 17 anni mentre era sul monopattino. In ospedale gli amici sotto choc

di Redazione web

Si è sentito male mentre si trovava sul suo monopattino elettrico. Davide Felix Vieira, un giovane di 17 anni, ha avvertito un malore improvviso, una fitta all'altezza del petto che lo ha costretto ad accasciarsi a terra, ed in pochi minuti è morto. Il ragazzo, di origine brasiliana, ma nato e cresciuto a Lecce, ha scosso la comunità. Una tragedia alla vigilia di Natale, a Castromediano, poco fuori il capoluogo salentino, dove alcuni testimoni hanno assistito alla scena e nell'immediato hanno tentato di aiutare e prestare soccorso all'adolescente.

Dolore al petto

Davide si sarebbe accasciato intorno alle 12, di fronte alla chiesa “Mater Ecclesiae”, in via De Nicola, dove stava transitando a bordo del suo monopattino, quando alcuni presenti lo avrebbero visto fermarsi. In pochi minuti sarebbero arrivati anche i soccorsi sul posto, che hanno tentato di rianimarlo, ma inutilmente tanto che poco dopo all'ospedale Vito Fazzi di Lecce è stato stabilito il decesso. La dinamica della morte tragica non è ancora del tutto chiara; non si capisce se il giovane sia morto in seguito ad una caduta sull'asfalto in cui potrebbe aver battuto la testa o se lo abbia ucciso un malore improvviso.

Amici increduli

In ospedale, tanti amici del 17enne, sotto choc per la morte improvvisa di un loro compagno di scuola ed amico. Alcuni di loro hanno anche trasportato il suo monopattino, dopo averlo recuperato. Dalle prime informazioni sembra, che Davide soffrisse di una malformazione cardiaca congenita, motivo per cui l’Asl di Lecce ha deciso di effettuare l'autopsia autonomamente e senza aver ricevuto disposizione dal pm per stabilire le cause del decesso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Dicembre 2022, 16:41

