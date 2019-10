Schiacciato da una lastra, imprenditore muore nella sua azienda

Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio a Tolentino nelle Marche: la vittima aveva 68 anni ed è il titolare dell'azienda. L'incidente è accaduto intorno alle 15 in un’impresa con sede in via Colombo. L'uomo

stava smontando un’ampia tramoggia di acciaio quando improvvisamente, a causa del mancato aggancio di sicurezza ai lati della medesima al carro-ponte, è stato travolto e schiacciato dalla pesante parete del manufatto che ne ha provocato l’immediato decesso. Erano le 15.30 circa quando si è verificata la tragedia. Sul posto ci sono i carabinieri, il 118, e i vigili del fuoco.





Venerdì 25 Ottobre 2019, 16:56

