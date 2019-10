Schianto frontale lungo la Provinciale: morti sul colpo i due automobilisti

Venerdì 25 Ottobre 2019, 17:24

È di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nel tratto che da Massafra porta a Chiatona, in provincia di Taranto A scontrarsi frontalmente una Mazda e una Toyota Yaris.A quanto si è appreso, sono morti sul colpo i conducenti delle due auto, un uomo Donato Milano (40 anni) e un'anziana, Marina Cuomo (78), mentre i 4 feriti sono stati condotti in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri e i sanitari del 118.Sulla stessa strada, a poca distanza, meno di due mesi fa c'era stato un altro gravissimo incidente stradale in cui persero la vita due ragazzi di Massafra di 19 e 18 anni.