Investito e ucciso da un'auto in piena notte: morto a 21 anni

Investito mentre camminava a piedi, di notte, nella zona industriale di Molfetta. Purtroppo un 21enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

La vittima

Il giovane deceduto si chiamava Salvatore Ragaccio, aveva 21 anni ed era di etnia sinti, probabilmente ospite del campo nomadi che sorge in zona industriale.

La dinamica

Il ragazzo è stato investito da una Kia Sportage il cui conducente si è fermato ed ha prestato regolare soccorso dopo l'impatto. L'uomo, un 55enne di Molfetta, ai carabinieri ha riferito di non essersi accorto della presenza del giovane sulla strada.

Le condizioni della vittima sono sembrate subito gravi. Il personale del 118, allertato dall'investitore, ha stabilizzato il 21enne e lo ha trasportato all'ospedale «Don Tonino Bello» di Molfetta dove il ragazzo è morto un'ora dopo l'arrivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio stradale, come da prassi in casi come questo, coordinati dalla Procura di Trani. L'auto è stata posta sotto sequestro.

Le indagini

Sul fatto indagano le forze dell'ordine, anche per ricostruire la dinamica del sinistro e per comprendere perché il giovane si trovasse a piedi, da solo, in una zona così isolata e in piena notte. Secondo una prima ipotesi, il 21enne, intorno a mezzanotte e mezza, stava raggiungendo il campo nomadi che si trova a ridosso dell'area industriale della città e in cui era arrivato con la famiglia da pochi giorni.

Domenica 11 Giugno 2023, 15:07

