Costruisce una bomba e gli esplode in mano, 37enne in fin di vita: «Emorragia fermata dopo più di un'ora»

«Ho sentito un gran botto, tremavano i vetri e non capivo perchè, ho preso paura». L'esplosione che la signora, ancora sotto choc, racconta è la violenta deflagrazione avvenuta ieri intorno alle 13 in una palazzina in zona Apsella, frazione nella provincia di Pesaro Urbino.

Esplosione provocata dallo scoppio di un ordigno rudimentale che è esploso all’improvviso mentre veniva fabbricato in casa. L’uomo che stava realizzando quella bomba artigianale è in fin di vita all’ospedale di Ancona.

