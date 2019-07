annega uno studente universitario: ripescato dopo 3 ore, sotto choc gli amici

Schianto mortale per un centauro ieri alle 20 in via Piave a Saonara (). A perdere la vita è stato il ventunenneche abitava in via Morosini, non distante dal luogo del tragico incidente. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, il giovane motociclista ha imboccato via Piave in direzione via Vigonovese.In un tratto di rettilineo, all'altezza di un'abitazione ha perso aderenza sul terreno ed è andato prima a sbattere contro una. La motocross, ormai fuori controllo, ha terminato la sua corsa contro un palo dell'energia elettrica.