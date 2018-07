Morto Corrado Ferraro, direttore marketing della Fondazione Arena di Verona: travolto da un'auto, arrestato un 35enne

L'uomo che stanotte ha tamponato la moto di Ferraro era ubriaco: è un 35enne di Rovereto (Trento), che è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato, e attualmente si trova rinchiuso nel carcere veronese di Montorio. Il dirigente della Polizia stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti, in una conferenza stampa ha spiegato che l'automobilista è stato sottoposto per due volte all'alcoltest, risultando positivo all'etilometro nelle due prove con valori di 1,42 e 1,47 grammi per litro. L'indagato ha tamponato la moto di Ferraro che è rimasta incastrata sotto l'auto: i due mezzi hanno preso fuoco e sono andati completamente distrutti. Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada per i rilievi, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Verona per domare l'incendio.

Tragico incidente stradale stanotte sulla A22, Autostrada del Brennero:, direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, è morto alla guida della sua moto dopo essersi schiantato contro un'auto. Ferraro, 56 anni compiuti lo scorso 23 luglio, nello schianto ha riportato ferite gravissime: trasportato in fin di vita all'ospedale di Borgo Trento, è morto nella notte. In corso di ricostruzione da parte della Polizia Stradale le cause e la dinamica dell'incidente.Diplomato in violino al Conservatorio di Verona, laureato in Economia e gestione delle imprese di servizi all'Università di Verona, dopo aver operato come professore d'orchestra in vari teatri e orchestre, Ferraro da molti anni lavorava alla Fondazione Arena, dove aveva ricoperto l'incarico di direttore della biglietteria dal 1993 al 1996, e poi responsabile commerciale e marketing e dal 2002 direttore.