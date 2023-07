Ragazzo di 23 anni muore in autostrada a Barcellona: pezzo lamiera si stacca da un camion e lo trafigge alla trachea mentre guida

di Redazione web

Infilzato al collo da un pezzo di lamiera volato giù da un camion in autostrada: morto Klaudio Mirashi, 23enne di Villorba. Il giovane si trovata alla guida di un Mercedes Classe A vecchio modello e procedeva in direzione Barcellona dall'aeroporto quando è avvenuta la tragedia: un pezzo di lamiera di 25 centimetri circa, è caduto dal camion che gli era davanti, ha sfondato il parabrezza dell'auto e lo ha trafitto al collo colpendogli la trachea. Sul posto sono arrivati i soccorsi e il 23enne è stato portato d'urgenza in ospedale per le cure del caso. Lì è rimasto, in coma, fino a domenica. Poi il decesso. Il corpo di Klaudio Mirashi è già stato portato in Italia, nel trevigiano. Oggi, 8 luglio, sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Fontane di Villorba alle 15.30. Lascia la mamma Mimoza, il papà Kol e la sorella Klaudia.

Il ricordo dell'amico

In tanti sono coloro che in questo momento hanno condiviso un messaggio o un ricordo legato a Klaudio. Tra questi, nel sito delle onoranze funebri Ivan Trevisin che si occuperà della cerimonia di addio al giovane, il ricorod di un amico che scrive: "Ciao Klaudio, amico mio. Non ci siamo più visti o sentiti per molto tempo, ma i bei ricordi a te collegati sono e rimarranno sempre intatti nella mia memoria. Ricordo come se fosse ieri averti come compagno di calcio o come compagno di classe alle medie, e soprattutto ricordo il buonumore che infondevi a me e a chi ti stava vicino. Mi hai fatto ridere e divertire moltissimo, ed è pensando a quei momenti che voglio ricordarti. Le mie più sentite condoglianze alla tua famiglia.

