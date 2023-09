Incidente tra due moto, morto un giovane nel parmense. Ferito gravemente l'altro centauro

di Redazione web

Ancora un incidente mortale. Poco dopo l'una, sulla Strada Statale della Cisa nella zona di Piantonia a Fornovo di Taro, nel Parmense. Poco dopo l'una, nello scontro tra due moto ha perso la vita un giovane di 22 anni di Fornovo. Ferito gravemente anche l'altro motociclista condotto in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso atterrato in un campo vicino al luogo del sinistro. Intervenuti anche i Carabinieri. Sono in corso le operazioni per i rilievi e la dinamica dei fatti è ancora da ricostruire.

