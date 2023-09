Incidente moto contro auto, Anna muore a 15 anni: all'automobilista 40enne era stata revocata la patente e il mezzo era sequestrato

di Redazione web

Incidente mortale tra auto e moto nella tarda serata di mercoledì a Varcaturo, alla periferia di Giugliano (Napoli). Nello schianto è morta una ragazza di 15 anni, Anna S., che viaggiava in sella a una moto 350 cc guidata da una coetanea, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via dei Pini, al confine con Lago Patria, quando per cause ancora da accertare il mezzo si è schiantato contro un'automobile.

Patente revocata e auto sequestrata

Alla guida dell'auto c'era un uomo di 40 anni al quale era stata revocata la patente, mentre il veicolo risulta sequestrato. L'automobilista ha riportato lesioni lievi, così come l'amica della 15enne che è morta sul colpo.

L'autopsia

Sulla salma della giovane Anna sarà effettuata un'autopsia, mentre sono stati sequestrati i veicoli. Indagini in corso dei carabinieri di Varcaturo intervenuti sul posto che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.

