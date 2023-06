Giuseppe Tucci, morte cerebrale per il vigile del fuoco dopo le botte fuori dal locale: fermato buttafuori di 28 anni

È un giovane di 28 anni, nato in Italia da genitori albanesi, residente a Fano, il buttafuori fermato ieri sera per il pestaggio del vigile del fuoco Giuseppe Tucci, 34 anni di Foggia, fuori da un locale da ballo di Miramare di Rimini. Le indagini della Squadra mobile di Rimini hanno portato all'individuazione del 28enne dipendente del locale appena le condizioni del pompiere si sono aggravate. Tucci è ricoverato e il bollettino medico parla di morte cerebrale.

Morte cerebrale per una violentissima botta in testa

Per il giovane, che lavora nel distaccamento dell'aeroporto di Rimini, si parla di morte cerebrale in eguito a una violentissima botta subita in testa.

