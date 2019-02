Incidente sugli sci, muore ragazzina di 13 anni uscita fuori pista a Cogne

Una ragazzina di 13 anni è morta in un incidente di sci Al momento non si hanno altri dettagli ma la giovane avrebbe perso il controllo degli sci sbattendo la testa con violenza. Era in vacanza con la famiglia. La bimba era di nazionalità francese. È morta a Cogne a causa dei gravi traumi riportati durante la caduta. L'incidente si è verificato verso le 16 sopra Sylvenoire. Il corpo della ragazzina è finito fuori dalla pista. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il 118.



