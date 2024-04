Morbillo, casi in aumento. Bassetti: «È partita un'epidemia, necessario il vaccino. Il peggio arriverà in estate»

di Redazione web

L'Italia si trova ad affrontare un'allarmante crescita dei casi di morbillo, con 213 contagi registrati nei primi tre mesi dell'anno, un netto aumento rispetto ai quindici casi totali del 2023. L'infettivologo Matteo Bassetti, del policlinico San Martino di Genova, evidenzia la gravità della situazione, che segue una tendenza già osservata in Europa l'anno precedente, con circa 30 mila casi provenienti principalmente dall'est, da Paesi come Romania, Bulgaria e Albania, dove la copertura vaccinale è carente. «È partita un'epidemia, la situazione non è ancora grave, ma è preoccupante», ha detto il primario in un'intervista alla Stampa.

L'epidemia

La diminuzione della copertura vaccinale in Italia negli ultimi anni è motivo di preoccupazione per gli esperti. «Eravamo arrivati a circa il 95% dei bambini vaccinati, ma ora si è scesi di vari punti percentuali», lamenta Bassetti. Questo calo è particolarmente significativo data l'alta contagiosità del morbillo, con un fattore R0 tra 16 e 18, molto superiore a quello del COVID-19 al suo picco.





I vaccini

L'immunologo sottolinea l'importanza della vaccinazione come unica vera difesa contro l'epidemia: «Quando si parla di salute pubblica, non si può interloquire con i desiderata del singolo che magari non si vuole vaccinare».

Le complicazioni

Le complicazioni legate al morbillo non vanno sottovalutate: mentre nei bambini l'infezione spesso si risolve senza conseguenze gravi, negli adulti, nei soggetti fragili o immunodepressi, possono insorgere complicazioni serie come epatite, encefalite e polmonite, richiedendo il ricovero ospedaliero. Con un sistema sanitario già sotto pressione, un'ulteriore crescita dei contagi potrebbe portare a un aumento insostenibile dei casi gravi. L'attenzione si concentra in particolare sulle persone nate dopo l'85, meno esposte al virus nei loro anni formativi e quindi più suscettibili, oltre ai soggetti più fragili.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 11:07

