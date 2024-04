Epidemia morbillo in Italia. Nel primo trimestre del 2024, l'Italia ha segnalato 213 casi di morbillo. L'incidenza nazionale è stata pari a 14,5 casi per milione di abitanti e l'incidenza più elevata è stata osservata nella fascia di età 0-4 anni (63,3 per milione), seguita dalla fascia 15-39 anni (28,3 per milione).