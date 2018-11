Ha aggredito la donna tirandole dell'acido in un sottopasso, e quando lei è scappata, rifugiandosi in un ristorante, l'ha inseguita e l'ha accoltellata più volte. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 18.30. La vittima è confermato essere una donna romena. Tutta la scena si sarebbe peraltro svolta davanti a diversi testimoni, che in pieno pomeriggio si trovavano nella centralissima strada della città del maceratese.



«Mi ha rovinato la vita, la dovevo uccidere...». Alcuni testimoni avrebbero sentito il macedone pronunciare queste parole durante l'aggressione che ha avuto il suo culmine nel bagno del ristorante. L'uomo sarebbe stato poi in qualche modo calmato dal titolare dell'esercizio e dai camerieri prima di consegnarsi alla polizia che lo ha arrestato per tentato omicidio. La vittima dell'aggressione, 29 anni, forse raggiunta anche da qualche schizzo di acido a un occhio, ha riportato gravi ferite all'addome e alla parte posteriore del collo. Per questo motivo è stata portata in sala operatoria per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Lancia dell'acido contro lain strada, poi l'accoltella all'addome e alla schiena dentro un ristorante dove si era rifugiata, prima di venire bloccato e arrestato. È accaduto in Corso Vittorio Emanuele ain provincia di Macerata.Secondo le indagini, ilgettato dall'aggressore, che è un macedone di 32 anni, avrebbe raggiunto la, romena, poi da lui ferita con un coltello. L'uomo è stato arrestato dalla polizia mentre la donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale.