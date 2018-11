Donna aggredita con l'acido, deputata M5S tra i testimoni: salvata dai camerieri

C'è unatra i testimoni dell' aggressione con l'acido avvenuta nel tardo pomeriggio a. Si tratta di Mirella Emiliozzi che, ancora sconvolto per la vicenda, ha spiegato: «Non mi interessa la nazionalità, sono cose che non devono succedere e basta, perché qualunque sia il motivo non è giustificabile usare tanta violenza, non riesco davvero a concepirla».La parlamentare pentastellata si trovava a poca distanza dal ristorante in Corso Vittorio Emanuele dove un macedone di 32 anni ha aggredito la moglie romena di 29 anni, prima lanciandole acido e poi accoltellandola più volte. «Non conosco ancora i dettagli della vicenda - racconta - ma mi trovavo a 30 metri da dove è avvenuto l'episodio di inspiegabile violenza ai danni di una ragazza, e sono corsa sul posto».«Ringrazio i camerieri del ristorante - dice ancora - che hanno fatto scudo e l'hanno salvata. Ora la giovane è in ospedale, sembra non essere in pericolo di vita, in ogni caso attendiamo il Questore e lo sviluppo della vicenda. Di certo - osserva la deputata - l'episodio scuote la mia città, Civitanova Marche, e mi ha scosso profondamente, perché questa perdita di umanità non è accettabile, da nessuno e in nessun luogo».