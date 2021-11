Femminicidio a Modena: uomo uccide la madre, poi va in questura e confessa

Omicidio a Modena, vittima ancora una volta una donna. Un uomo di cui non si conosce ancora l'età ha ucciso la madre, una donna di 71 anni, e si è poi presentato in Questura per confessare il delitto: è successo in via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli, non distante dal centro storico.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che aprendo la porta dell'abitazione hanno rinvenuto il cadavere della donna. Sul luogo del delitto è intervenuta anche la polizia di Stato, con la squadra mobile, che sta conducendo le indagini.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA