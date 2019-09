"Il mio diario", torna l'iniziativa della Polizia di Stato per i bambini della scuola primaria con Geronimo Stilton

Anche quest'anno la Polizia di Stato promuove l'iniziativa dell'agenda scolastica "Il mio diario", realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca.



Giunto ormai alla sua sesta edizione, con i supereroi a fumetti Vis e Musa e con il contributo di Geronimo Stilton, affronta temi fondamentali come la salute, lo sport, l'ambiente, l'integrazione sociale, l'educazione stradale, l'utilizzo di internet e dei social, ma anche di carattere sociale come bullismo e cyberbullismo.



Colorato e divertente, il diario si apre con una frase emblematica di Nelson Mandela: «L'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo». Successivamente, l'augurio per il nuovo anno firmato da Geronimo Stilton.



L'iniziativa è nata con l'intento di accompagnare gli studenti della scuola primaria per tutta la durata dell'anno scolastico, cercando di offrire, con un linguaggio semplice ma al tempo stesso accattivante, uno stimolo alla riflessione su argomenti delicati come legalità e senso civico.



Il diario è stato distribuito a tutti i bambini che a settembre frequenteranno la classe IV degli istituti primari nelle province di Ascoli Piceno, Avellino, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Foggia, Grosseto, La Spezia, Matera, Padova, Pescara, Piacenza, Pordenone, Sondrio, Terni, Trapani, Verbano Cusio Ossola, Vibo Valentia e Viterbo.

