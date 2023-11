Tv, un nuovo codice per i media e i minori: «Più attenzione» e occhio ai social. Ecco cosa cambia

di Tommaso Cometti

I rapidi progressi della tecnologia stanno modificando anche il panorama mediatico. Dopo oltre venti anni, il codice di autoregolamentazione del Comitato media e minori, unica autorità governativa sul tema, è stato rinnovato per adeguarlo al nuovo scenario televisivo. Il testo, che rafforza la tutela nei confronti delle categorie interessate, è stato votato dal Comitato insieme alle maggiori emittenti e associazioni di settore (Rai, Mediaset, La7, Confindustria Tv, Aeranti Corallo) e, in base alla nuova legislazione, una volta ratificato dal ministero del Made in Italy, varrà per tutte le realtà con responsabilità editoriale.

Le parole del presidente

«Il 20 novembre il nuovo codice verrà presentato al governo e l'ho voluto fare proprio nella Giornata mondiale dei diritti del fanciullo, che non deve contenere solo proclami, ma fatti concreti in un momento in cui i ragazzi ne hanno estremamente bisogno», ha detto all'ANSA Jacopo Marzetti, presidente del Comitato. «Anche se è un piccolo passo – ha aggiunto –, occorre andare nella direzione di far tornare la televisione ad essere non solo mezzo di informazione, ma un mezzo strutturato per tutte le età, dall'infanzia all'adolescenza. Infatti soprattutto gli adolescenti vedono sempre meno la tv concentrandosi sul web e sui social. Questi ultimi ancora non hanno una disciplina vera e propria e sono meno controllati e meno sicuri rispetto alla televisione, che anche grazie a questo codice andrà nella direzione di prestare massima attenzione affinché i suoi contenuti siano a prova di minore».

Più attenzione ai minori

Pur mantenendo l'impianto originario e conservando intatti i principi ispiratori del Codice del 2002, il nuovo testo introduce innovazioni, che rafforzano l'attenzione riservata verso il pubblico dei minori. È ampliata la platea dei fornitori di servizi media audiovisivi aderenti al Codice e sono inclusi i servizi non lineari offerti dagli editori.

Gli editori, relativamente alla loro offerta lineare, informano circa la maggiore o minore adeguatezza dei contenuti per i minori, ricorrendo all'utilizzo di sistemi di segnalazione permanente. Per quanto riguarda l'offerta non lineare, gli editori si impegnano ad applicare la segnaletica sui contenuti proposti, in particolare relativamente ai programmi potenzialmente nocivi, adottando idonei accorgimenti tecnici.

La fascia protetta

È mantenuta, inoltre, quale misura di garanzia, la fascia protetta di programmazione 16 -19 per le reti generaliste. Gli editori si impegnano anche a promuovere, con attività di comunicazione, il corretto uso di tutti i media, incluse le piattaforme di condivisione video e i social network, con ciò ampliando la sfera di interesse all'intero mondo dei media. Nelle premesse del Codice si esprime, infine, l'auspicio che anche i fornitori di servizi per la condivisione video senza responsabilità editoriale, insieme agli altri attori dello scenario mediale, mettano in atto forme di autodisciplina a garanzia dei minori.

