Nuovo dpcm, il ministro Speranza: «Scuole riaprono a settembre, sierologico a tutto il personale» DIRETTA

Il ministro della Salute Roberto Speranza sta parlando in Senato aggiornando sulla situazione legata al coronavirus e illustrando in aula il nuovo Dpcm che dovrebbe prorogare alcune misure anti-Covid fino al 31 luglio. «Oggi i contagiati sono 13 milioni e mezzo milione i morti, è evidente che non possiamo abbassare la guardia. non dividiamoci su questo - ha detto Speranza - anche nella comunità scientifica si dibatte ma nessuno dice che non bisogna mettere le mascherine , mantenere le distanze o lavarsi le mani».

​«Al momento nessuna decisione è stata assunta sulla proroga dello stato di emergenza: dovrà riunirsi il Cdm e il Parlamento dovrà essere protagonista. Io considero archiviata la fase di emergenza, ma il punto è discutere quali siano gli strumenti più adeguati per affrontarla. Valuteremo tutte le ipotesi in campo. Sono convinto che lo stato di emergenza possa essere legato ad un periodo eccezionale e limitato per il nostro paese».



«Non esiste il rischio zero senza il vaccino, non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazione del virus accelera e non perde potenza», ha detto Speranza, sottolineando come

. «La riapertura delle scuole in sicurezza è la partita più importante, senza la riapertura di tutte le scuole non saremo mai veramente fuori dal lockdown. È un appuntamento che va gestito con massima cautela e prudenza. Dobbiamo tenere un livello di monitoraggio e il personale scolastico sarà sottoposto a indagine sierologica».

Per riaccendere la nostra economia non dobbiamo arretrare sulle misure di prevenzione, per questo il Governo vuole prorogare il Dpcm fino al 31 luglio: resta obbligo mascherine e divieto di ingresso da paesi extra Ue e controlli più stringenti su porti e aeroporti. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti. Il divieto di ingresso e transito riguarda ad oggi 13 paesi, aggiorneremo costantemente questa lista e per tutti gli arrivi da paesi extra europei è confermata la quarantena di 14 giorni

.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«abbiamo salvato migliaia di vite, impedendo al virus di prendere piede al Sud»», ha aggiunto il ministro