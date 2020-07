Covid, il bollettino della Calabria: «31 positivi, più 26 migranti». Bufera sui social

La Calabria dà i dati giornalieri sul coronavirus, ed esplode la polemica. Mentre si parla ancora dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle coste calabresi, la Regione nel suo consueto bollettino sui positivi ha usato una grafica molto particolare: nella grafica si legge

ad essere rivolta «la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la Sicilia e la Calabria, che in questo momento sono più esposte agli sbarchi autonomi dei migranti». Il ministero informa inoltre di aver «rafforzato i dispositivi di sorveglianza per quel che riguarda anche le strutture di accoglienza locali, prevedendo, ove necessario, il trasferimento dei migranti sottoposti a quarantena in ospedali militari in collaborazione con il ministero della Difesa».

«31 attualmente positivi», con la dicitura «+26 migranti positivi» dopo un asterisco. Una specifica che ha fatto indignare parecchi, e che sta facendo discutere sui social.La grafica è visibile sulla pagina Facebook della presidente della Regione Jole Santelli: il bollettino di ieri, su 281 tamponi vedeva 0 nuovi positivi, con i tamponi totali che salivano a 103.281, 1.216 positivi da inizio emergenza, 1.062 guariti e 97 deceduti. E infine gli attualmente positivi, 31, con un asterisco: «+26 migranti positivi». «Siamo arrivati al punto che, nei comunicati ufficiali, si distingue tra italiani positivi e migranti positivi. A quando il dato degli ebrei? E degli omosessuali? E degli zingari?», ha commentato il giornalistaQuanto ai migranti positivi intanto il Viminale ha fatto sapere che continua