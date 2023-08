Militello, Franco Carrera ucciso dal tubo spara coriandoli alla festa patronale: la procura apre un'inchiesta

di Redazione Web

Un uomo è morto venerdì 18 agosto a Militello, in Val di Catania, ucciso da un tubo spara coriandoli che lo ha colpito alla testa durante i festeggiamenti della santo Patrono. La Procura di Caltagirone (Catania) ha aperto una inchiesta sull'incidente, che dovrà stabilire eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione Franco Carrera, 65 anni, sarebbe stato colpito dal macchinario spara coriandoli ad aria compressa che si sarebbe sganciato dal braccio che lo fissava a terra molti metri più in là. L'uomo è stato centrato in pieno. Ieri sono stati sospesi tutti i festeggiamenti per il patrono.

Il parroco: evitare speculazioni

«In un momento così delicato per la nostra Comunità parrocchiale e cittadina, invitano sommessamente cittadini, devoti e forestieri ad evitare sommarie ricostruzioni di quanto accaduto, per non alimentare possibili inutili e dannose speculazioni e per il dovuto rispetto nei confronti del nostro stimato concittadino deceduto e delle persone coinvolte».

Il cordoglio sui social

In tanti ricordano Franco, morto durante il tragico evento. «Non ci sono parole per descrivere tutto ciò. Siamo scioccati, addolorati per quanto accaduto. Non doveva succedere. Porgiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia per la perdita del signor Franco, una persona dolcissima e di cuore. Ci dispiace tantissimo. Rimarrai nel nostro cuore per sempre Ciao Franco», uno dei commenti apparsi sui social.

