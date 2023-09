Migranti, giudici liberano ospite del centro di Pozzallo: «Il nuovo decreto del governo è illegittimo in più parti». Fdi: decisione politica e ideologica

di Redazione web

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo «illegittimo in più parti».

In particolare, sottolineano fonti legali, «i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5.000 euro da pagare per non andare nel centro». La notizia è anticipata dal sito di Repubblica.

Salvini: «Europa si svegli»

«Sull'immigrazione è ora che l'Europa si svegli: un intervento navale europeo, un presidio navale europeo, un blocco navale europeo che salvi vite, contrasti i trafficanti e protegga i confini europei e italiani è necessario. Siamo un governo con le idee chiare e vedrete che ci arriveranno prima o poi», ha detto intanto il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Perugia dove ha partecipato al congresso regionale della Lega.

Il traghetto Cossyra, nella cui sala macchine ieri sera è scoppiato un incendio, è ancora in mare aperto: a 5 miglia a Sud da Linosa.

Fdi: scelta politica e ideologica

«Il tribunale di Catania, non convalidando il trattenimento dei quattro tunisini soggetti alle nuove procedure accelerate di frontiera disposte dal governo, ha assunto delle decisioni politiche e ideologiche. Le ordinanze appaiono infatti poco ancorate al quadro normativo vigente e immagino che saranno impugnate dall'avvocatura dello Stato. Spiace dover constatare come ancora una volta si pieghi il diritto all'ideologia. Le sentenze sconfessano non solo e non tanto il decreto del governo, ma la normativa europea su cui il decreto poggia». Lo dichiara la deputata di FdI, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione.

